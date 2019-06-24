İstanbul seçimlerinin ardından Kadir Topbaş, sessizliğini bozdu!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş, resmi olmayan sonuçlara İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.
İstanbul eski Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 23 Haziran'da yapılan seçimlerle ilgili bir mesaj paylaştı.
"HERKESE EŞİT MESAFEDE GÖREV TAPMASINI TEMENNİ EDİYORUM"
İBB'de 3 dönem başkanlık yapan Kadir Topbaş, sosyal medya hesabından seçim sonuçlarına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Topbaş paylaşımında, "İmparatorluklar şehri. Güzel İstanbul'umuzun İBB Başkanlığına seçilen Sn. Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eder, Farklılıkları zenginlik görerek herkese eşit mesafede hizmet anlayışı ile görev yapmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
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