(İSTANBUL-ÖZEL)-Dünyanın en büyük süper yatlarından 'Dilbar', İstanbul Boğazı'ndan geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

(İSTANBUL-ÖZEL)-Dünyanın en büyük süper yatlarından 'Dilbar', İstanbul Boğazı'ndan geçti

İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim - Haberler | Güncel

(İSTANBUL-ÖZEL)-Dünyanın en büyük süper yatlarından 'Dilbar', İstanbul Boğazı'ndan geçti 256 milyon dolar değerindeki 'Dilbar' isimli yat İstanbul Boğazı'ndan geçti Rus milyarder Alişer Burhanoviç Usmanov'a ait, 156 metre uzunluğa ve 24 metre genişliğinde olan 256 milyon dolar değerindeki...

(İSTANBUL-ÖZEL)-Dünyanın en büyük süper yatlarından 'Dilbar', İstanbul Boğazı'ndan geçti

256 milyon dolar değerindeki 'Dilbar' isimli yat İstanbul Boğazı'ndan geçti

İSTANBUL - Rus milyarder Alişer Burhanoviç Usmanov'a ait, 156 metre uzunluğa ve 24 metre genişliğinde olan 256 milyon dolar değerindeki 'Dilbar' isimli süper yat, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

13.5 milyar dolarlık servetiyle, Rusya'nın 3'üncü, dünyanın ise 71'inci en zengin insanı olan Özbekistan asıllı Rus milyarder Alişer Burhanoviç Usmanov'un 256 milyon dolar değerindeki yatı İstanbul boğazından geçti. 'Güzel Kızı' anlamına gelen 'Dilbar' isimli 156 metre uzunluğunda olan süper yatta, 40 yolcu kapasitesiyle birlikte 80'den fazla mürettebat bulunuyor. Yatta helikopter pisti, 3 bin 800 metrekarelik yaşam alanı, 20 lüks süitte misafirlerin ağırlanabildiği özellikler bulunuyor.

(İSTANBUL-ÖZEL)-Dünyanın en büyük süper yatlarından 'Dilbar', İstanbul Boğazı'ndan geçti
(İSTANBUL-ÖZEL)-Dünyanın en büyük süper yatlarından 'Dilbar', İstanbul Boğazı'ndan geçti
(İSTANBUL-ÖZEL)-Dünyanın en büyük süper yatlarından 'Dilbar', İstanbul Boğazı'ndan geçti
(İSTANBUL-ÖZEL)-Dünyanın en büyük süper yatlarından 'Dilbar', İstanbul Boğazı'ndan geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Ersin Tatar Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek İrem Derici Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Can Bartu Aytaç Kara Mesut Özil Jimmy Durmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
(İSTANBUL-ÖZEL)-Dünyanın en büyük süper yatlarından 'Dilbar', İstanbul Boğazı'ndan geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 10:13:35. #1.14#

title