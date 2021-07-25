(İSTANBUL-ÖZEL)-Dünyanın en büyük süper yatlarından 'Dilbar', İstanbul Boğazı'ndan geçti

(İSTANBUL-ÖZEL)-Dünyanın en büyük süper yatlarından 'Dilbar', İstanbul Boğazı'ndan geçti 256 milyon dolar değerindeki 'Dilbar' isimli yat İstanbul Boğazı'ndan geçti Rus milyarder Alişer Burhanoviç Usmanov'a ait, 156 metre uzunluğa ve 24 metre genişliğinde olan 256 milyon dolar değerindeki...