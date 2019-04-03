İstanbul Havalimanı'na 15 gün ücretsiz taşıma

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "İETT'nin Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 15 gün süreyle ücretsiz taşıması var. Atatürk Havalimanı'na yanlışlıkla gelen birisi oradan rahatlıkla buraya ücretsiz gelebilecek.

İstanbul Havalimanı'na 15 gün ücretsiz taşıma

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "İETT'nin Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 15 gün süreyle ücretsiz taşıması var. Atatürk Havalimanı'na yanlışlıkla gelen birisi oradan rahatlıkla buraya ücretsiz gelebilecek."dedi.

Kaynak: Dunya.com

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