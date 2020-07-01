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İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs 2021'de oynanacak

2020-21 sezonunda oynanacak Şampiyonlar Ligi'nin takvimini belirleyen UEFA, İstanbul'daki finalin 29 Mayıs 2021'de yapılacağını açıkladı.

01.07.2020 20:28 | Son Güncelleme: 01.07.2020 20:40

UEFA final maçının İstanbul'da oynanacağı 2020-21 sezonuna ait Şampiyonlar Ligi maç takvimini açıkladı. Grup aşamasının 20 Ekim'de başlayacak Devler Ligi'nde İstanbul'daki final 29 Mayıs 2021 tarihinde oynanacak.

İŞTE 2020-21 ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKVİMİ

Play-Off maçları: 22-30 Eylül 2020
Grup Aşaması Başlangıcı : 20 Ekim 2020
Son 16 Turu Maçları: 16-17 Şubat, 23-24 Şubat 2021
Çeyrek Final Maçları: 6-7 Nisan, 13-14 Nisan 2021
Yarı Final: 27-28 Nisan, 4-5 Mayıs 2021
Final: 29 Mayıs 2021 (İstanbul)

İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs 2021'de oynanacak
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