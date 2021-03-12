İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
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İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

12.03.2021 17:17 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:13

İstanbul'da jandarma ekiplerince düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda aralarında "CESPER" kod adlı örgüt liderinin de olduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. 200 bin lira nakit para ile çok sayıda telefon ve bilgisayar ele geçirilirken, yasa dışı bahis örgütüne ait hesaplarda 45 milyon lira para tespit edildi.

İstanbul'da jandarma ekiplerince düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda aralarında "CESPER" kod adlı örgüt liderinin de olduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. 200 bin lira nakit para ile çok sayıda telefon ve bilgisayar ele geçirilirken, yasa dışı bahis örgütüne ait hesaplarda 45 milyon lira para tespit edildi. Şüphelilerin görev bölümlerine göre ayrı ayrı gruplardan oluşturulduğu ve farklı görevlerde bulunan şüphelilerin birbirleri ile temasının olmadığı, irtibat kurmaları gerekmesi durumunda Whatsapp uygulaması üzerinden görüşme yapıldığı, sık aralıklarda adreslerini değiştirdikleri ortaya çıktı.

13 İLÇEDE 38 FARKLI ADRESE OPERASYON

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul genelinde bir internet sitesi üzerinden organize suç örgütü kurarak "Yasadışı bahis" oynatan çeteye yönelik operasyon düzenledi. Hazırlıklarını tamamlayan jandarma ekipleri 13 ilçede 38 farklı adrese düzenledikleri operasyonlarda aralarında "CESPER" kod adlı örgüt lideri S.A.'nın da olduğu 28 şüpheli gözaltına aldı.

İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

45 MİLYON LİRA PARA TESPİT EDİLDİ

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda 250 akıllı telefon, 178 banka hesap kartı, 16 bilgisayar, ruhsatsız 2 adet silah ve 1 adet av tüfeği, kurulan 7 adet paravan şirketlere ait kaşeler ele geçirilirken, 200 bin lira nakit paranın yanı sıra örgütün hesaplarında 45 milyon lira para tespit edildi.

İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

FARKLI GÖREVLERDEKİ ŞÜPHELİLERİN BİRBİRİYLE TEMASI YOK

Şüphelilerin görev bölümlerine göre ayrı ayrı gruplardan oluşturulduğu ve farklı görevlerde bulunan şüphelilerin birbirleri ile temasının olmadığı, irtibat kurmaları gerekmesi durumunda Whatsapp uygulaması üzerinden görüşme yapıldığı, sık aralıklarda adreslerini değiştirdikleri, bahis organizasyonundan yüksek meblağlarda gelir elde ettikleri ortaya çıktı. Aralarından örgüt liderinin de olduğu 28 şüphelinin işlemleri sürüyor.

İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
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