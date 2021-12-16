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İstanbul'da toplu ulaşıma zam reddedildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İBB, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşıma teklif edilen yüzde 36.13'lük zam teklifi oy çokluğuyla reddedildi.

İBB, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşıma teklif edilen yüzde 36.13'lük zam teklifi oy çokluğuyla reddedildi. Zam teklifinin aralık ayında tekrar gerçekleşecek toplantıda görüşülmesi kararına varıldı.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aylık toplantısı 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında toplandı. Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM), enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi nedenlerle ulaşım ücretlerine yüzde 36.13'lük zam talep edildi. Edilen zam teklifi oy çokluğuyla reddedildi. Toplantının aralık ayı içerisinde tekrar yapılması karar verildi.

(Deniz Zeybek - Emre Baba/ İHA)

İstanbul'da toplu ulaşıma zam reddedildi

İstanbul'da toplu ulaşıma zam reddedildi

İstanbul'da toplu ulaşıma zam reddedildi

İstanbul'da toplu ulaşıma zam reddedildi

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