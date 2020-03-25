İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs salgını sebebiyle İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerinin İBB tarafından karşılanacağını duyurdu.

Koronavirüs salgını sebebiyle alınan önlemler had safhaya çıkarılırken, İstanbul Büyükşehir Belediye'sinden dikkat çeken bir karar daha geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İstanbul'daki Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerinin belediye tarafından karşılanacağını açıkladı.

GİDERLERİ İBB KARŞILAYACAK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İstanbul'da toplu taşıma kullanımı %83 oranında düşmüştür. Sosyal mesafenin korunması ve toplu ulaşımı kullanmak zorunda olan vatandaşların sağlıklı ulaşımını sağlamak adına Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderleri de İBB tarafından karşılanacaktır" ifadelerini kullandı.

KAPASİTELERİNİN YARISI KADAR YOLCU TAŞIYACAKLAR

Öte yandan, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarına yönelik genelgeye göre otobüsler, kapasitelerinin yarısı kadar yolcu taşımaya başlamıştı.