İSTANBUL'DA OKUL SERVİS ÜCRETLERİNDE DÜZENLEME
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İSTANBUL'DA OKUL SERVİS ÜCRETLERİNDE DÜZENLEME

26.11.2020 15:11 | Son Güncelleme: 26.11.2020 15:20
İSTANBUL'DA OKUL SERVİS ÜCRETLERİNDE DÜZENLEME

İSTANBUL'da UKOME kararıyla okul servis ücretlerinde pandemi nedeniyle düzenlemeye gidildi.

İstanbul DHA - İSTANBUL'da UKOME kararıyla okul servis ücretlerinde pandemi nedeniyle düzenlemeye gidildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında gerçekleşen UKOME toplantısında, "Okul servis ücret tarifesini revize edilmesi teklifi" kabul edildi. Buna göre pandemi döneminde okulların 2 gün açık olması halinde aylık ücret tarifesinin yüzde 60'ı, 3 gün açık olması halinde yüzde 75'i, 4 gün açık olması halinde yüzde 90'ı tahsil edilecek.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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