İstanbul'da maske satışına başlandı! İşte uygulamanın detayları

Koronavirüsle mücadele kapsamında tekrardan satışına izin verilen maskeler, bugün İstanbul'daki perakende noktalarında satılmaya başlandı. İlerleyen zamanlarda diğer illerde de satışı yapılacak maskelerin fiyatı 1 TL'yi geçemeyecek. Satış ise marketler, eczaneler, tıbbi cihaz satışı yapan medikal firmalar ve e-ticaret kanalıyla gerçekleştirilecek.

Satışına tekrardan izin verilen maskeler,bugün itibarıyla İstanbul'daki perakende noktalarında satışa sunulmaya başlandı. İlk etapta İstanbul'da başlayan maske satışı, büyükşehirlerden başlamak üzere hızlı bir şekilde diğer illere yayılacak.

MASKE FİYATI 1 TL'Yİ GEÇEMEYECEK

Ticaret Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada maskede tavan fiyatın KDV dahil 1 TL olacağı ve bu fiyatın üzerinde yapılan satışların "fahiş fiyat" kabul edileceği belirtildi.

MASKE SATIŞINI KİMLER YAPACAK?

Satışlar; marketler, eczaneler, tıbbi cihaz satışı yapan medikal firmalar ve elektronik ticaret platformları üzerinden gerçekleştirilecek. İlk etapta 50'li paketler halinde satışa sunulan maskeler, önümüzdeki haftadan itibaren 10'lu paketler halinde satılacak.

BAKAN KOCA'DAN MASKE AÇIKLAMASI

Satış başlamadan önce dün gece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da maskenin koronavirüsle mücadeledeki önemine dikkat çekti. Bakan Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın" ifadelerini kullandı.