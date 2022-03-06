İstanbul'da gol sesi çıkmadı! Fatih Karagümrük ile Altay puanları paylaştı
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Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Altay'la golsüz berabere kaldı. Bu sonucun ardından İstanbul ekibi puanını 40'a, İzmir temsilcisi ise 26'ya yükseltti.
Fatih Karagümrük ile Altay, Süper Lig'in 28. haftasında İstanbul Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 sona erdi.
2 DAKİKA İÇİNDE OYUNDAN ATILDI
Karşılaşmada iki takım da net fırsatlardan yararlanamazken, kaleciler mücadelede ön plana çıktı. Altay'da Muhammed Naderi, 40 ve 42. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Süper Lig'in 29. haftasında Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor deplasmanına konuk olacak. Altay ise kendi sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.
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