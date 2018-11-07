İstanbul'da Gece Kulüplerinden Çıkmayan Beşiktaşlı Karius'u Sevgilisi Terk Etti
İstanbul'da gece kulüplerinde gezen ve son dönemde ünlü güzellere attığı DM'lerle meşhur olan Beşiktaşlı Karius'u, 7,5 aylık sevgilisi terk etti.
Beşiktaşlı kaleci Loris Karius'u, Amerikalı model sevgilisi Daniella Grace terk etti. Ayrılık nedeni ise Loris'in çapkınlığı.
İddiaya göre; Londra'da yaşayan Daniella internet siteleri ve sosyal medya sayesinde sevgilisinin haberlerini takip etmiş.
Loris'in sosyal medya fenomeni güzellere ve bazı ünlülere yazdığı DM mesajlarını öğrenmiş. İlişkilerini telefonda bitirmiş. Daniella Grace 7.5 aydır Loris Karius ile aşk yaşıyordu.
YORUMLAR (57)
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YE PARALARI KOÇUM BE . BİDAHA MI GELCEZ SANKİ DÜNYAYA .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Bir iki daha olumsuz perfomansı olursa kale tolgaya geçer artık iyice sırıtmaya başladı son maçlarda hiç iyi değilCevap Yaz 6 Yayından KaldırNE NEREDE KİM YANİ: yahu bu kari topmu oynuyor futbolcumu kendisi?1 1 Yayından Kaldır
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Karius geri dön bir an once devre arasinda falan.Kaleci falan degilsin tamamen alemlere akmaya kari kiz tavlamaya gelmissin yallah . bu klupten rustuler cordobalar fabriler geldi gecti sen layik degilsin o les peeformansinla bu klubeCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Bunun asıl sevgilisi sosyal medya, bir ondan ayrılamazCevap Yaz 1 Yayından Kaldır