İstanbul'da ekmek 3 lira oldu

İTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin fiyatı 3 liraya yükseldi.

İstanbul Fırıncılar Odası'nın zam talebi İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yapılan oylama ile kabul edildi. Yüzde 31 olarak belirlenen zam kararının ardından İTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmek 3 liraya, 250 gram ekmek ise 3,5 TL'ye satılacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi