Askıda Fatura uygulamasında ödenen fatura bedeli 15 milyon lirayı aştı İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasında, bugüne kadar 122 bin 250 fatura ödendi. Bu faturaların toplam bedeli, 15 milyon 453 bin 717 TL olarak kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, İBB'nin başlattığı yardım kampanyaları ile ilgili verileri paylaştı. Paylaşılan verilere göre; yardım kampanyası kapsamında bugüne kadar toplam bedeli 15 milyon 453 bin 717 TL olan 122 bin 250 fatura ödendi.

EN ÇOK YARDIM BAŞVURUSU YAPAN İLÇELER

İBB Sözcüsü Ongun, sosyal medya hesabından paylaştığı verilerde en çok yardım başvurusunda bulunan ilçeleri de açıkladı. Ongun'un paylaştığı verilere göre en çok yardım başvurusunda bulunan ilçeler; Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Sultangazi, Bahçelievler, Ümraniye, Sancaktepe, Pendik, Esenler ve Kağıthane olarak açıklandı.

GIDA VE HİJYEN KOLİSİ

İstanbul'da toplam 194 bin 579 aileye gıda ve hijyen kolisi teslim dağıtılırken 33 bin 687 aileye alışveriş destek kartı verildi. Psikolojik danışmanlık verilen yurttaş sayısının ise 11 bin 198 kişi olduğunu açıkladı.

ASKIDA FATURA UYGULAMASI

129 bin 152 askıda faturanın beklediğini belirten Ongun, 122 bin 250 faturanın askıdan alındığını açıkladı. Ongun, bugüne kadar askıda ödenen fatura miktarının 15 milyon 453 bin 717 TL olduğunu belirtti.