İstanbul Boğazı'nda yelken şöleni
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İstanbul Boğazı'nda yelken şöleni

26.09.2020 15:47 | Son Güncelleme: 26.09.2020 15:50
İstanbul Boğazı'nda yelken şöleni

"Turkcell Platinum Bosphorus Cup" yelken yarışlarının ilk günü, İstanbul Boğazı'nda yapılan yarışla tamamlandı.

"Turkcell Platinum Bosphorus Cup" yelken yarışlarının ilk günü, İstanbul Boğazı'nda yapılan yarışla tamamlandı.

Bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilen yarışların ilk gününde yelkenliler Dolmabahçe Sarayı önünde yarışa başladı.

Anadoluhisarı'ndan dönülerek Çırağan Sarayı önünde sona eren yarışa dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 50 yelkenli katıldı.

Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ın ikinci ve son günü ise yarın koşulacak. Yelkenciler Caddebostan'da koşulacak şamandıra yarışlarıyla mutlu sona ulaşabilmek için mücadele edecek.

Yarışlar sonunda şampiyonluğu elde eden ekip 2004 yılında ünlü tasarımcı Can Yalman tarafından tasarlanan, gümüş Turkcell Platinum Bosphorus Cup Döner Trofe Kupası'na bir yıl boyunca sahip olma hakkını elde edecek.

Turkcell Platinum Bosphorus Cup organizasyonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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