İstanbul (Avrasya) Maratonu ne zaman 2021? N Kolay 43. İstanbul Maratonu ne zaman, hangi gün, saat kaçta başlayacak?

İstanbul Avrasya Maratonu ne zaman, hangi gün başlayacak? Avrasya Maratonu kaç saat sürüyor? Avrasya Maratonu'na kaç kişi katılacak? Avrasya Maratonu dereceleri kaçtır? Avrasya Maratonu haritadaki yeri neresi, nereden nereye koşulacak? İstanbul Avrasya Maratonu hakkında tüm bilgiler sizlerle...

İSTANBUL (AVRASYA) MARATONU NE ZAMAN 2021?

Bu yıl İstanbul Maraton'u 7 Kasım 2021 Pazar gününde gerçekleşecek.

7 Kasım 2021 Pazar günü 42K yarışı 09:00'da, 15K yarışı 09:15'te ve 8K Halk Koşusu 09:45'te başlayacak.

İSTANBUL MARATONU NEDİR?

İstanbul Maratonu veya eski ismiyle İstanbul Avrasya Maratonu, İstanbul'da düzenlenen ve dünya üzerine iki kıta arasında koşulan tek maratondur.

AVRASYA MARATONUNA KAÇ KİŞİ KATILACAK?

N Kolay 43. İstanbul Maratonu 7 Kasım 2021 tarihinde koşuluyor, heyecan şimdiden başlıyor.

Dünyada kıtalar arası koşulan tek maraton olma özelliğine sahip N Kolay 43. İstanbul Maratonu 42K, 15K, Paten ve Halk Koşusu kategorilerinde yaklaşık 40 binkatılımcı ile koşulacak!

İSTANBUL MARATONU TARİHÇESİ

İlk olarak Tercüman Gazetesi tarafından 1973 yılında gündeme getirilen Asya'dan Avrupa'ya maraton fikri, 1979'da bir grup Alman turistin girişimiyle hayata geçti. 1979 yılında koşulan bu yarışın galibi Hasan Saylan olmuştu. Kıtalararası Avrasya Maratonu başladığı günden bu yana üç kez güzergah değiştirdi. Son yıllarda Halk Koşusu, 15 km ve Maraton olarak 3 farklı güzergahta koşulan maraton, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin organizatörlüğünde düzenlenmektedir. Türkiye'de uluslararası nitelikteki en önemli maraton yarışıdır.

Yarışa kayıt yapabilmek için, katılımcıların yarış günü 18 yaşında veya daha ileri yaşta olmaları gerekir. Üç farklı kategoride koşulan yarışta ayrıca engelli sporcular için özel bir kategori de vardır. 2003 yılında dünyanın her tarafından gelen 571 atlet (523 erkek ve 48 kadın) sadece maraton koşusunda yer aldı. 1998 yılındaki halk koşusuna katılanların rekor sayısı 150.000 kişiydi.

1997 yılında yarış rekoru 2 saat 13 dakika ve 37 saniye ile Etiyopyalı erkek atlet Taye Moges tarafından kırıldı. Kadınlarda ise 2005 yılında rekor Rus kadın atlet Madina Biktagirova tarafından 2:34:25 ile tesis edildi. 2006 yılında, yarış rekoru erkeklerde Litvanyalı atlet Mindaugas Pukstas tarafından 2:12:52 ile kırıldı ve kadınlarda Rus atlet Madina Biktagirova kendisine ait olan rekoru 2:28:21 ile yeniledi.

Maratonda para ödülleri, ilk 25 erkek atlete ve 15 en iyi kadın atlete veriliyor. İlk üç sıralama için sırasıyla US$35,000, US$15,000 ve US$10,000 verilir. Yarış rekoru kıran bir atlet US$5,000 ikramiye ile ödüllendirilir. İkramiyeler ayrıca 2:14:00 ve 2:04:55 veya daha iyi zaman için erkeklerde ve 2:33:00 ve 2:15:25 veya daha iyi zaman için kadın atletlerde US$500 - US$100,000 arası vardır.

2013 yılında ise İstanbul Maratonu'na Vodafone, 2020 yılında ise N Kolay sponsor oldu.

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