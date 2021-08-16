İstanbul Akvaryum Kompleksi'nde üst düzey atama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul Akvaryum Kompleksi'nde üst düzey atama

İstanbul Akvaryum Kompleksi'nde üst düzey atama
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

İstanbul Akvaryum Kompleksi'nde Finans Direktörlüğü görevine Caner Gülbek getirildi.

İstanbul Akvaryum Kompleksi'nde Finans Direktörlüğü görevine Caner Gülbek getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Akvaryum Kompleksi'nde gerçekleştirilen üst düzey atama ile Finans Direktörlüğü görevine Caner Gülbek getirildi.

Gülbek, kompleks bünyesinde yer alan Aqua Florya Alışveriş Merkezi, İstanbul Akvaryum ve Crowne Plaza İstanbul Florya otelinin tüm finansal süreçlerinin sorumluluğunu üstlenecek.

Marmara Üniversitesi'ndeki İngilizce iktisat öğreniminin ardından Western Carolina Üniversitesi'nde (ABD) Yüksek Lisans (MBA) eğitimini tamamlayan Caner Gülbek, bankacılık sektöründe çeşitli görevlerde bulundu. Gülbek, Türk Henkel Grubu, Doğan Holding ve Gedik Yatırım Holding gibi şirketlerde de finans alanında üst düzey yöneticilik görevleri yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

Kabil'den 324 Türk vatandaşını tahliye eden THY uçağı İstanbul'a indi
Kabil'den 324 Türk vatandaşını tahliye eden THY uçağı İstanbul'a indi
Devlet hastanesinde doktordan hastaya sözlü şiddet iddiası: 'Naş naş' deyip odadan kovdu
Devlet hastanesinde doktordan hastaya sözlü şiddet iddiası: 'Naş naş' deyip odadan kovdu
İstanbul'un göbeğinde endişe yaratan görüntü! Dev fareler mama ve su kaplarına akın etti
İstanbul'un göbeğinde endişe yaratan görüntü! Dev fareler mama ve su kaplarına akın etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cimilli İbo Demet Akalın Berdan Mardini Armağan Çağlayan
Spor Mert Günok Lionel Messi Rıza Kayaalp Ünal Karaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul Akvaryum Kompleksi'nde üst düzey atama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 19:57:01. #1.16#

title