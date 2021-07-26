İstanbul'a gelen Aslan'ın yeni sağ beki Sacha Boey, sağlık kontrolünden geçecek

Galatasaray'ın resmi görüşmelerini sürdürdüğü 20 yaşındaki sağ bek Sacha Boey, İstanbul'a geldi. Genç futbolcunun bugün sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. Bir problemin çıkmaması halinde genç futbolcuyla resmi sözleşme imzalanacak.

Rennes altyapısından yetişen ve geçen sezonu Dijon'da kiralık olarak geçiren 20 yaşındaki sağ bek, Galatasaray için İstanbul'a geldi.

Resmi görüşmelerin devam ettiği 20 yaşındaki futbolcunun bugün sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. Sarı-Kırmızılı kulübün Rennes'e 2 milyon Euro civarında bonservis ödeyeceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞLI ROSİER'E BENZETİLİYOR

Sacha Boey'in oyun karakteri Beşiktaşlı Valentine Rosier'e bir hayli benziyor. Boey, geçen sezon Fransa Ligue 1'de en fazla top kapan ikinci futbolcu olmuştu. Kamerun asıllı futbolcu, Fransa U20 takımında da 1 kez forma giydi.