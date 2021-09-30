İstanbul'a bin yeni taksi teklifi 9'uncu kez reddedildi - Haberler
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İstanbul'a bin yeni taksi teklifi 9'uncu kez reddedildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Genel

İstanbul'a bin yeni taksi teklifi 9'uncu kez reddedildi İBB'nin taksi teklifi 9'uncu kez UKOME'de reddedildi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 bin taksi projesi kapsamındaki bin yeni taksi teklifi, UKOME toplantısında 9'uncu kez reddedildi.

İstanbul'a bin yeni taksi teklifi 9'uncu kez reddedildi

İBB'nin taksi teklifi 9'uncu kez UKOME'de reddedildi

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 bin taksi projesi kapsamındaki bin yeni taksi teklifi, UKOME toplantısında 9'uncu kez reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), daha önce 8 kez reddedilen taksi sayısının artırılmasına ilişkin teklifini bugün 9'uncu kez Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısına getirdi. İBB Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda gündeme gelen 5 bin taksi projesi kapsamındaki bin yeni taksi teklifi 9'uncu kez reddedildi.

İstanbul'a bin yeni taksi teklifi 9'uncu kez reddedildi

İstanbul'a bin yeni taksi teklifi 9'uncu kez reddedildi

İstanbul'a bin yeni taksi teklifi 9'uncu kez reddedildi

İstanbul'a bin yeni taksi teklifi 9'uncu kez reddedildi
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: İstanbul'a bin yeni taksi teklifi 9'uncu kez reddedildi - Haberler
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