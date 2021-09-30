İstanbul'a bin yeni taksi teklifi 9'uncu kez reddedildi

İBB'nin taksi teklifi 9'uncu kez UKOME'de reddedildi

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 bin taksi projesi kapsamındaki bin yeni taksi teklifi, UKOME toplantısında 9'uncu kez reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), daha önce 8 kez reddedilen taksi sayısının artırılmasına ilişkin teklifini bugün 9'uncu kez Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısına getirdi. İBB Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda gündeme gelen 5 bin taksi projesi kapsamındaki bin yeni taksi teklifi 9'uncu kez reddedildi.