İstanbul'a bin yeni taksi teklifi 9'uncu kez reddedildi
İstanbul'a bin yeni taksi teklifi 9'uncu kez reddedildi İBB'nin taksi teklifi 9'uncu kez UKOME'de reddedildi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 bin taksi projesi kapsamındaki bin yeni taksi teklifi, UKOME toplantısında 9'uncu kez reddedildi.
İstanbul'a bin yeni taksi teklifi 9'uncu kez reddedildi
İBB'nin taksi teklifi 9'uncu kez UKOME'de reddedildi
İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 bin taksi projesi kapsamındaki bin yeni taksi teklifi, UKOME toplantısında 9'uncu kez reddedildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), daha önce 8 kez reddedilen taksi sayısının artırılmasına ilişkin teklifini bugün 9'uncu kez Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısına getirdi. İBB Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda gündeme gelen 5 bin taksi projesi kapsamındaki bin yeni taksi teklifi 9'uncu kez reddedildi.