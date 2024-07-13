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İsrail'in El Mevasi'ye yönelik saldırısında can kaybı 90'a yükseldi

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin El Mevasi bölgesine gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a yükseldi. Saldırıda yerinden edilen siviller hedef alındı ve hayatını kaybedenlerin yarısının kadın ve çocuk olduğu bildirildi.

- İsrail'in El Mevasi'ye yönelik saldırısında can kaybı 90'a yükseldi

HAN YUNUS - İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin El Mevasi bölgesine gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan ve daha önce "güvenli bölge" olarak ilan ettiği El Mevasi'ye gerçekleştirdiği hava saldırısında bilanço ağırlaşıyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yerinden edilen sivillerin hedef alındığı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 90'a, yaralı sayısının ise 300'e yükseldiği bildirildi. Yaşamını yitirenlerin yarısının kadın ve çocuk olduğu, yaralılar arasında da onlarca kadın ve çocuk olduğu aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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