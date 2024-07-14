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İsrail El-Mevasi bölgesine saldırdı! Gazze'de kaç kişi öldü? Gazze'den görüntüler

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bulunan Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda bina, araç ve çevresindeki yapılar ağır hasar gördü. Filistinliler, saldırının düzenlendiği bölgede incelemelerde bulundu. Saldırıda kaç kişinin hayatını kaybettiği henüz bilinmiyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine saldırı düzenledi. Saldırı sonucu bina, araç ve çevresindeki yapılarda ağır hasar meydana geldi. Gazze'de kaç kişinin öldüğü merak ediliyor.

GAZZE'DE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine saldırı düzenledi. Saldırı sonucu bina, araç ve çevresindeki yapılarda ağır hasar meydana geldi. Filistinliler, saldırının düzenlendiği bölgede incelemede bulundu.

GAZZE'DEN GÖRÜNTÜLER

İsrail El-Mevasi bölgesine saldırdı! Gazze'de kaç kişi öldü? Gazze'den görüntüler

İsrail El-Mevasi bölgesine saldırdı! Gazze'de kaç kişi öldü? Gazze'den görüntüler

İsrail El-Mevasi bölgesine saldırdı! Gazze'de kaç kişi öldü? Gazze'den görüntüler

Kaynak: Haberler.com / Gündem

İsrail Gazze İsrail Gündem Politika Dünya Haberler

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