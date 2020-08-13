İsrail'den Gazze'deki bir okula füze saldırısı
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İsrail'den Gazze'deki bir okula füze saldırısı

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) ait bir okula hava saldırısı düzenledi.

İsrail'den Gazze'deki bir okula füze saldırısı
13.08.2020 10:15 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:28

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) ait bir okula hava saldırısı düzenledi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı, İsrail uçaklarının UNRWA'ya ait bir okulu füzeyle hedef aldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Buzum, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail füzelerinin hedefi olan okulun boşaltıldığını, patlayıcı imha ekibinin füzenin kalıntılarını ve yol açtığı tehlikeyi ortadan kaldırmak için çalışmalarına başladığını ifade etti.

Görgü tanıkları ve güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail uçakları, Gazze kentinin batısındaki Eş-Şatı Mülteci Kampında bulunan UNRWA'ya ait bir okulu hedef aldı.

Atılan füzenin patlamadığı ancak okulda hasar meydana geldiği belirtilirken, olay anında okulun boş olması nedeniyle can kaybı ve yaralanma olmadığı ifade edildi.

UNRWA yetkililerinin okuldaki faaliyetleri askıya aldığı aktarıldı.

İsrail savaş uçakları, gece yarısından sonra da Gazze'de çeşitli bölgelere hava saldırısı düzenlemişti.

Kaynak: AA

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