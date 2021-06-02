İsrail'de Isaac Herzog cumhurbaşkanı seçildi, koalisyon pazarlıklarında son aşamaya gelindi
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İsrail'de Isaac Herzog cumhurbaşkanı seçildi, koalisyon pazarlıklarında son aşamaya gelindi

İsrail'de Isaac Herzog cumhurbaşkanı seçildi, koalisyon pazarlıklarında son aşamaya gelindi
BBC - Haberler | Dünya

Isaac Herzog, İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) yapılan oylamada ülkenin 11. Cumhurbaşkanı seçildi.

İsrail'de Parlamentosu'nda (Knesset) yapılan oylamada, İsrail İşçi Partisi ve Siyonist Birlik İttifakı'nın eski lideri Isaac Herzog ülkenin 11. Cumhurbaşkanı seçildi. Herzog, 2013-18 yılları arası İsrail'de ana muhalefet lideriydi.

Isaac Herzog, yemin töreninin ardından görevi Reuven Rivlin'den devraldı.

İsrail'de Cumhurbaşkanlığı, büyük oranda sembolik bir görev.

60 yaşındaki Herzog, İsrail-Filistin Sorunu'nda iki devletli bir çözümü savunuyor.

Babası da cumhurbaşkanlığı yapmış olan Herzog, daha önce çeşitli kabinelerde bakan olarak da görev yapmıştı.

Koalisyon pazarlıklarında kritik gün

Herzog'u İsrail Cumhurbaşkanı seçen Knesset'de bugün koalisyon görüşmeleri de, Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi Genel Başkanı Yair Lapid'in liderliğinde devam ediyor.

Lapid'e hükümeti kurabilmesi ya da koalisyon anlaşmasını açıklaması için verilen süre bugün dolacak.

Koalisyon görüşmelerinde anlaşma sağlanırsa, İsrail'de Binyamin Netanyahu dönemi son bulacak.

Başbakan ve Likud Partisi lideri Netanyahu, 12 yıldır iktidarda.

Likud dışındaki partilerin koalisyon hükümetini kurmaları halinde, Yamina (Sağa Doğru) Partisi lideri Naftali Bennett ile Yair Lapid'in dönüşümlü olarak ikişer yıl başbakanlık yapmaları bekleniyor.

Likud karşıtı hükümetin kurulabilmesi için Knesset'teki Arap siyasetçilerin de desteği gerekiyor.

Koalisyon görüşmeleri sonuçsuz kalırsa Cumhurbaşkanı Herzog, Knesset'te koalisyon oluşturma ihtimalini en yüksek bulduğu kişiye son defa hükümeti kurma görevi verecek.

23 Haziran'a kadar bir sonuç alınamazsa Knesset feshedilecek ve İsrail'de 90 içinde yeniden erken seçime gidecek.

İsrail'de Isaac Herzog cumhurbaşkanı seçildi, koalisyon pazarlıklarında son aşamaya gelindi
BBC
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