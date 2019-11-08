Ispartalı voleybolcu Melis Korkmaz, Açı Koleji'ne transfer oldu

08.11.2019 13:21 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:26

Isparta'nın son yıllarda yetiştirdiği başarılı voleybolculardan Melis Korkmaz, Kadınlar 2. Lig temsilcisi Kepez Belediyespor'dan Açı Koleji'ne transfer oldu.



Voleybola, Isparta Fevzi Paşa İlköğretim Okulu'nda başlayan, ardından Isparta'daki kulüplerde forma giyen Korkmaz, bir taraftan üniversite öğrenimine devam ederken, diğer yandan da profesyonel liglerde sporcu olarak boy gösteriyor.



Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda (BESYO) yüksek lisans öğrencisi olan Korkmaz, 14 yıldır oynadığı voleyboldaki başarısıyla takdirleri topluyor.



Korkmaz, voleybol hayatının 7 yılında amatör liglerde oynarken, kalan diğer 7 yılında ise profesyonel liglerdeki farklı takımlarda görev aldı.



Başarlı Smaçör Korkmaz, sporculuğunun yanı sıra, aynı zamanda Kepez Belediyespor altyapısında da antrenörlük görevini yürütüyor.



Aktif sporculuk hayatının ardından akademisyen ya da antrenör olarak spor hayatına devam etmeyi planladığını ifade eden Korkmaz, voleybolu çok sevdiğini ve ilerleyebildiği noktaya kadar devam edeceğini sözlerine ekledi. - ISPARTA

Kaynak: İHA