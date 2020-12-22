Isparta'da ücretsiz özel yetenek kursları başladı
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Isparta'da ücretsiz özel yetenek kursları başladı

22.12.2020 13:11 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:16
Isparta'da ücretsiz özel yetenek kursları başladı

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu (BESYO), Polis Özel Harekat (PÖH), Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) ve Askeri Okullarına hazırlanan gençlere ücretsiz hazırlanabilme imkanı sağlıyor.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu (BESYO), Polis Özel Harekat (PÖH), Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) ve Askeri Okullarına hazırlanan gençlere ücretsiz hazırlanabilme imkanı sağlıyor.

İl Müdürlüğü antrenörler nezaretinde Ücretsiz Özel Yetenek Kursları Atatürk Stadyumunda başladı. Kurs programı kapsamında kursiyerlere tempolu koşu, açma-germe hareketleri, arttırma koşulları, şınav ve mekik egzersizleri yaptırılıyor. Kurs programı diril ve koordinasyon çalışmaları ile kuvvet ve dayanıklılık antrenmanları ve son olarak parkur çalışmalarıyla devam edecek.

Kursları yakından takip eden Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, "Geleceğimiz olan, gençlerimizin mesleki hayallerinin gerçekleşmesine katkı sağlamak amacıyla bu kursları düzenliyoruz. Spora gönül veren ve bu sınavlara hazırlanan gençlerimiz, ücretsiz kurslarımıza yoğun ilgi gösteriyor bu da bizi mutlu ediyor. Geleceğimize yaptığımız yatırımları artırarak devam ettireceğiz. Kurs başvurularımız devam ediyor. Sınavlara girecek tüm gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Haftada 3 gün (pazartesi, çarşamba, cuma) şeklinde planlanan kurslar için kayıtlar devam ediyor. Kayıt yaptırmak isteyen adaylar kayıt formu ve gereken evraklar ile bizzat İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Birimine başvurmalarının yeterli olacağı bildirildi. - ISPARTA

Isparta'da ücretsiz özel yetenek kursları başladı
Isparta'da ücretsiz özel yetenek kursları başladı
Isparta'da ücretsiz özel yetenek kursları başladı
Isparta'da ücretsiz özel yetenek kursları başladı
Isparta'da ücretsiz özel yetenek kursları başladı
Isparta'da ücretsiz özel yetenek kursları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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