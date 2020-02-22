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Isparta'da KYK Turnuvaları sona erdi

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kredi Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan öğrenciler arasında düzenlenen Voleybol müsabakaları sona erdi.

22.02.2020 10:24 | Son Güncelleme: 22.02.2020 10:24
Isparta'da KYK Turnuvaları sona erdi

Gençlik ve İl Müdürlüğü tarafından Kredi Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan öğrenciler arasında düzenlenen müsabakaları sona erdi. SDÜ Batı Yerleşkesi Spor Salonunda gerçekleştirilen final müsabakalarının sonunda Murat Hüdavendigar Yurdu birinci, Isparta Yurdu ikinci, Atabey Yurdu üçüncü oldu.


Dereceye giren takımlarımıza madalya ve kupaları düzenlenen törenle takdim edildi. Şampiyon takım Isparta'yı Bölge müsabakalarında temsil edecek. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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