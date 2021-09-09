Isparta'da İl Müdürü farkındalık için tekerlekli sandalye takımıyla maç yaptı
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Isparta'da İl Müdürü farkındalık için tekerlekli sandalye takımıyla maç yaptı

Isparta'da İl Müdürü farkındalık için tekerlekli sandalye takımıyla maç yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek ve beraberindeki kurum personeli, farkındalık oluşturmak amacıyla kentteki tek Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile maç yaptı.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek ve beraberindeki kurum personeli, farkındalık oluşturmak amacıyla kentteki tek Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile maç yaptı. Basketbol maçı renkli görüntülere sahne oldu.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü engelli bireylerin spora katılımını önemsiyor. Bu kapsamda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, farklı branşlarda engelliler için etkinlikler düzenliyor. Bu branşlardan biri de basketbol. İl Müdürlüğü bünyesinde engelli sporculardan oluşan bir basketbol takımı kuruldu. Çalışmalarını 6 Mart Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştiren Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanları düzenlenen farkındalık maçında bir araya geldi.

İl Müdürü Murat Gevrek de tekerlekli sandalye takımı içerisinde yer alarak, onlarla maç yaptı. Antrenörlüğünü Emek Gök'ün yaptığı Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanlarının yaptığı maç renkli görüntülere sahne oldu. Mutlu Çarşamba projesi kapsamında yapılan maçın ardından İl Müdürü Murat Gevrek, "Spor varsa, engel yoktur" mesajı verdi. - ISPARTA

Isparta'da İl Müdürü farkındalık için tekerlekli sandalye takımıyla maç yaptı
Isparta'da İl Müdürü farkındalık için tekerlekli sandalye takımıyla maç yaptı
Isparta'da İl Müdürü farkındalık için tekerlekli sandalye takımıyla maç yaptı
Isparta'da İl Müdürü farkındalık için tekerlekli sandalye takımıyla maç yaptı
Isparta'da İl Müdürü farkındalık için tekerlekli sandalye takımıyla maç yaptı
Isparta'da İl Müdürü farkındalık için tekerlekli sandalye takımıyla maç yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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