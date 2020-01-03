Isparta 32 Spor'un Antalya Kampı başladı
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Isparta 32 Spor'un Antalya kampı başladı.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Isparta 32 Spor'un Antalya kampı başladı.
Geçtiğimiz günlerdeki 1 haftalık Isparta kampının ardından, 10 gün de teknik-taktik ve özel maç programını Antalya'da gerçekleştiren pembe-yeşilliler, Manavgat'taki devre arası kampında hazırlıklarını sürdürüyor.
Isparta 32 Spor, 5 Ocak'ta Bursa Yıldırımspor, 8 Ocak'ta Sultangazispor ve 11 Ocak'ta Aliağa Spor Kulübü ile özel maç yapacak. 10 günlük kampın ardından tekrar Isparta'ya dönecek olan pembe-yeşilliler, bu sürede teknik-taktik ağırlıklı antrenmanlarına devam edecek. Diğer yandan, Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Hasan Şengün, 1 stoper ve 1 orta saha oyuncusu daha renklere bağlayarak, transferi noktalayacaklarını söyledi. - ISPARTA