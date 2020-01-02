Isparta 32 Spor'un Antalya kampı başladı

02.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:19

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta Isparta'yı temsil eden ve grupta ilk yarıyı 27 puanla 3. sırada tamamlayan Isparta 32 Spor'da Teknik Direktör Hasan Şengün tarafından futbolculara verilen yılbaşı izni sona erdi.



Geçtiğimiz günlerdeki 1 haftalık Isparta kampının ardından 10 gün de teknik - taktik ve özel maç programını Antalya'da gerçekleştiren pembe - yeşilliler, Manavgat'ta bir otelde konaklayacak.



Teknik Direktör Hasan Şengün, 5-8-11 Ocak tarihleri arasında 3 özel maç oynayacaklarını ve 10 gün boyunca teknik - taktik antrenmanlarına ağırlık vereceklerini söyledi.



Sezona hazır bir şekilde girmeyi planladıklarını kaydeden Şengün, orta alana da bir takviye yapacaklarını belirterek, "5 Ocak'ta Bursa Yıldırımspor, 8 Ocak'ta Sultangazispor, 11 Ocak'ta da Aliağaspor Kulübü ile özel maç oynayacağız" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA