İspanya'dan büyük terbiyesizlik! Kosava'nın adını küçük harfle yazdılar

2022 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda oynanan İspanya'nın Kosava'yı 3-1 yendiği maça 'büyük harf' krizi damga vurdu. Kosova'yı tanımayan devletler bloğunda yer alan İspanya dün gece oynanan maçta büyük bir saygısızlığa imza attı. Karşılaşmanın İspanya'daki resmi yayıncısı olan kanalın, Kosova'nın kısaltmasını 'kos' olarak küçük harflerle yazması büyük tepki çekti.

İspanya'nın Kosova'yı 3-1 yendiği maçın saha içinden çok saha dışı olayları konuşuldu.

KRİZ ÇIKARDI

Kosova'yı tanımayan devletler bloğunda yer alan İspanya, dün gece oynanan karşılaşmada büyük bir saygısızlığa imza attı. İspanya - Kosova maçının ülkedeki resmi yayıncısı olan kanal, Kosova'nın kısaltmasının 'kos' olarak küçük harflerle yazdı.

AYNISINI FEDERASYON MAÇ ANONSUNDA YAPTI

Sosyal medyada tepki çeken görüntünün ardından bir başka detay ortaya çıktı. İspanya Futbol Federasyonu'nun maç öncesinde yayınlanan anons görselinde de Kosova'nın küçük harflerle yazıldığı gün yüzüne çıktı.

BASIN TOPLANTISINDA GERGİNLİK

Maç öncesi düzenlenen ve Kosova Teknik Direktörü Bernard Challandes'in de yer aldığı basın toplantısında ise bir isim krizi yaşanmıştı. Kosova Milli Takımı ekibiyle medya arasında 'Kosova' ismini kullanmama nedeniyle yaşanılan gerginlik de dikkatleri çekmişti. İspanyol muhabirin 'Takım hocasına soruyorum' demesinin ardından Kosova teknik heyeti 'Hangi takım hocası lütfen söyler misiniz?' diyerek ısrarcı olmuştu.

(NTV)