İspanyol takımı Malaga'ya Cenk yüzünden transfer yasağı geldi

33 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Cenk Gönen'e borçlarını ödemeyen Malaga, faturayı ağır ödedi. Şimdilerde İspanya 2. Lig'de mücadele eden Malaga'nın transfer tahtası kapandı.

AVUKATI DOĞRULADI

Ajansspor'a konuşan Cenk'in avukatı Sami Dinç, FIFA'nın kulübe verdiği yasağı doğruladı. Bir dönem zengin sahipleri olan Malaga, yaptığı yüksek bedelli transferlerle adından söz ettirmişti.

ŞANS BULAMIYOR

2017-19 arasında Malaga'da oynayan Cenk, şimdilerde Kayserispor'da forma şansı bekliyor.

Diğer - Spor Haberleri

Haberi Kaydet