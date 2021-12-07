İspanyol takımı Malaga'ya Cenk yüzünden transfer yasağı geldi
Cenk'e borçlarını ödemeyen Malaga'ya FIFA yasak getirdi. İspanyol ekibi Malaga'nın transfer tahtası kapandı.
33 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Cenk Gönen'e borçlarını ödemeyen Malaga, faturayı ağır ödedi. Şimdilerde İspanya 2. Lig'de mücadele eden Malaga'nın transfer tahtası kapandı.
AVUKATI DOĞRULADI
Ajansspor'a konuşan Cenk'in avukatı Sami Dinç, FIFA'nın kulübe verdiği yasağı doğruladı. Bir dönem zengin sahipleri olan Malaga, yaptığı yüksek bedelli transferlerle adından söz ettirmişti.
ŞANS BULAMIYOR
2017-19 arasında Malaga'da oynayan Cenk, şimdilerde Kayserispor'da forma şansı bekliyor.
Diğer - Spor Haberleri
Haberi Kaydet