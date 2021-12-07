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İspanyol takımı Malaga'ya Cenk yüzünden transfer yasağı geldi

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Cenk'e borçlarını ödemeyen Malaga'ya FIFA yasak getirdi. İspanyol ekibi Malaga'nın transfer tahtası kapandı.

33 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Cenk Gönen'e borçlarını ödemeyen Malaga, faturayı ağır ödedi. Şimdilerde İspanya 2. Lig'de mücadele eden Malaga'nın transfer tahtası kapandı.

İspanyol takımı Malaga'ya Cenk yüzünden transfer yasağı geldi

AVUKATI DOĞRULADI

Ajansspor'a konuşan Cenk'in avukatı Sami Dinç, FIFA'nın kulübe verdiği yasağı doğruladı. Bir dönem zengin sahipleri olan Malaga, yaptığı yüksek bedelli transferlerle adından söz ettirmişti.

İspanyol takımı Malaga'ya Cenk yüzünden transfer yasağı geldi

ŞANS BULAMIYOR

2017-19 arasında Malaga'da oynayan Cenk, şimdilerde Kayserispor'da forma şansı bekliyor.

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