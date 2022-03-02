İspanyol mahkemesi, Mourinho'nun vergi borcunun 571 bin avroluk kısmını iptal etti

İspanya'da Ulusal Mahkeme, teknik direktör Jose Mourinho'nun Real Madrid'i çalıştırdığı döneme (2010-2012) ait olan vergi borcunun 571 bin 73 avroluk kısmını iptal etti.

Mahkeme, Mourinho'ya gelir vergisiyle bağlantılı olarak 2018 yılında verilen para cezasını kısmi iptal etme kararı aldı.

Şu anda İtalya'nın Roma takımını çalıştıran Portekizli teknik adamın yaptığı itirazı kabul eden mahkeme, 881 bin 368 bin avroluk vergi cezasının 571 bin 73 avroluk kısmının iptal edildiğini açıkladı.

Ulusal Mahkeme'nin kararının Yüksek Mahkeme'ye itiraz hakkı saklı bulunuyor.