İspanyol kulübü Espanyol'dan "küme düşme kaldırılsın" talebi İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) küme düşen ekiplerden olan Espanyol, bu sezon için küme düşmenin kaldırılmasını talep etti.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) küme düşen ekiplerden olan Espanyol, bu sezon için küme düşmenin kaldırılmasını talep etti. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol dünyasının olağanüstü bir dönemden geçtiği belirtildi. Takımların salgın sonrasında adil şartlarda mücadele etmediği savunularak, "Espanyol Kulübü, 2019-2020 sezonu için düşme uygulamasının kaldırılmasını savunmaktadır." denildi. La Liga'yı son sırada tamamlayan Katalan ekibi, Leganes ve Mallorca ile birlikte La Liga 2'ye düşmüştü. Kaynak: AA