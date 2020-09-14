İspanyol ekibi Celta Vigo'nun binasında yangın çıktı Milli futbolcularımız Emre Mor ve Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği İspanyol ekibi Celta Vigo'nun kulüp binasından alevler yükseldi.

Milli futbolcularımız Emre Mor ve Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo'da korku dolu anlar yaşandı.

Sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı kulüp binasında yangın çıktı. İspanyol ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada yangının neden kaynaklandığının henüz tespit edilemediği ve araştırmaların sürdüğü ifade edildi.