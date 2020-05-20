İspanya'nın Malaga kulübü, koronavirüs nedeniyle toplu işten çıkarma kararı alan ilk kulüp oldu İspanya kulübü Malaga, koronavirüsün getirdiği finansal kriz nedeniyle kulübün hayatta kalmasını sağlamak için oyuncu sözleşmelerini askıya alacaklarını veya feshedeceklerini açıkladı. Endülüs ekibi, toplu işten çıkarma kararı alan ilk kulüp oldu.

2013 yılında Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan ancak şimdilerde İspanya 2. Ligi'nde mücadele eden köklü kulüplerden Malaga, koronavirüs nedeniyle kapıya kilit vurma noktasında. Endülüs ekibi, 2 aydır futbolun askıda olması nedeniyle yaşadığı ekonomik sıkıntılar katlanınca toplu işten çıkarma kararı alan ilk kulüp oldu.

Salı günü resmi siteden açıklama yapan Malaga, "Malaga Futbol Kulübü, 19 Mayıs 2020 tarihinden itibaren toplu işten çıkarma prosedürüne başlama kararı verdi. Kulüp, iş sözleşmelerinin feshi veya askıya alınması için bir iş düzenleme dosyası hazırlama kararı aldı" duyurusunu yaptı.

DURUMU ANLADIKLARI İÇİN TARAFTARA TEŞEKKÜR ETTİLER

Malaga, kulübün zor ekonomik durumunu hafifletmek için bir dizi önlemin alındığını ve taraftarlara durumu anladıkları için teşekkür etti.

"Kulübün yeniden yapılandırılması, Malaga'nın hayatta kalmasını sağlamak için bu gerekli önlem paketinde yer alıyor" denildi ve şu ifadeler kullanıldı:

"Kulüp, bu zor zamanlarda destekleri için taraftarlara ve kombine bilet sahiplerine teşekkür ediyor. Bugün başlayan bu karmaşık süreç ışığında taraftarlardan anlayış bekliyoruz."

Malaga, 2017-18 sezonu sona erdiğinde La Liga'dan düşerek 2. Lig'de mücadele etmeye başlamıştı. Şubat ayında kulübün Katarlı sahibi Abdullah bin Nasır El Thani, İspanya mahkemesi tarafından altı aylığına görevinden alınmıştı.

(Sözcü)