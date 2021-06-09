İspanya Milli Takımı Euro 2020'ye Hazırlanıyor
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İspanya Milli Takımı Euro 2020'ye Hazırlanıyor

Dugout - Haberler | Spor

İspanya Milli Takım oyuncuları, Sergio Busquets'in pozitif test sonucunun ardından bireysel olarak antrenmanlarına devam etti. Euro 2020 hazırlıkları kapsamında Litvanya maçı iptal olan İspanyollar, bunun yerine U21 takımı ile karşılacak.

İspanya Milli Takım oyuncuları, Sergio Busquets'in pozitif test sonucunun ardından bireysel olarak antrenmanlarına devam etti. Euro 2020 hazırlıkları kapsamında Litvanya maçı iptal olan İspanyollar, bunun yerine U21 takımı ile karşılacak.

İspanya Milli Takımı Euro 2020'ye Hazırlanıyor

Kaynak: Dugout

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