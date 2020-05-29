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İspanya La Liga, 11 Haziran'da resmen başlıyor

İspanya Futbol Federasyonu, La Liga'nın 11 Haziran'da Sevilla-Real Betis derbisiyle yeniden başlayacağını açıkladı.

İspanya La Liga, 11 Haziran'da resmen başlıyor
29.05.2020 18:22 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:28

Koronavirüs nedeniyle ara verilen İspanya La Liga kaldığı yerden devam ediyor. Futbol federasyonunun yaptığı açıklama ile La Liga'nın başlama tarihi resmiyet kazandı.

Yapılan açıklamada ligin 11 Haziran Perşembe günü Sevilla-Real Betis derbisiyle başlaması kesinleşti. Ayrıca, sezonun 18-19 Temmuz'da oynanacak maçlarla sona ereceği belirtildi.

ZİRVEDE BARÇA BULUNUYOR

İspanya'da La Liga koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında askıya alınmıştı. 27 haftası oynanan ligin zirvesinde 58 puanla Barcelona bulunuyor. Barça'yı 56 puanla ezeli rakibi Real Madrid takip ediyor.

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