Radamel Falcao'ya Galatasaray'ın kasasını dolduracak bir teklif geldi
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Radamel Falcao'ya Galatasaray'ın kasasını dolduracak bir teklif geldi

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao için bomba bir iddia ortaya atıldı. Transferinden bu yana yaşadığı sakatlıklar sebebiyle istikrarlı bir performans sergileyemeyen Kolombiyalı futbolcuya İspanya'dan talip çıktı. Celta Vigo, bir yıl daha mukavelesi olan Falcao için 2.5 milyon euro önerdi. Galatasaray'ın bu teklifi kabul etmesi bekleniyor.

İspanya basınında Celta Vigo yönetiminin, Falcao'nun transferi için çalışmalara başladığı belirtildi. Haberde; 35 yaşındaki futbolcunun, İspanya'ya geri dönmeye sıcak baktığı ve Celta Vigo'nun Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı kaydedildi.

İspanya'dan Radamel Falcao için Galatasaray'ın kasasını dolduracak bir teklif geldi

2.5 MİLYON EURO BONSERVİS

Sarı-kırmızılı kulüple 2022'ye dek sözleşmesi bulunan yıldız isim için 2.5 milyon euroluk bonservis ücretinin de gözden çıkarıldığı ileri sürüldü.

17 MAÇTA 8 GOL KAYDETTİ

Galatasaray'da geldiğinden beri sakatlıkları sebebiyle istikrarlı olarak oynayamayan Falcao, bu sezon 17 maçta forma8 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Radamel Falcao'ya Galatasaray'ın kasasını dolduracak bir teklif geldi
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