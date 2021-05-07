Radamel Falcao'ya Galatasaray'ın kasasını dolduracak bir teklif geldi

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao için bomba bir iddia ortaya atıldı. Transferinden bu yana yaşadığı sakatlıklar sebebiyle istikrarlı bir performans sergileyemeyen Kolombiyalı futbolcuya İspanya'dan talip çıktı. Celta Vigo, bir yıl daha mukavelesi olan Falcao için 2.5 milyon euro önerdi. Galatasaray'ın bu teklifi kabul etmesi bekleniyor.