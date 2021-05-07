Radamel Falcao'ya Galatasaray'ın kasasını dolduracak bir teklif geldi
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao için bomba bir iddia ortaya atıldı. Transferinden bu yana yaşadığı sakatlıklar sebebiyle istikrarlı bir performans sergileyemeyen Kolombiyalı futbolcuya İspanya'dan talip çıktı. Celta Vigo, bir yıl daha mukavelesi olan Falcao için 2.5 milyon euro önerdi. Galatasaray'ın bu teklifi kabul etmesi bekleniyor.
İspanya basınında Celta Vigo yönetiminin, Falcao'nun transferi için çalışmalara başladığı belirtildi. Haberde; 35 yaşındaki futbolcunun, İspanya'ya geri dönmeye sıcak baktığı ve Celta Vigo'nun Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı kaydedildi.
2.5 MİLYON EURO BONSERVİS
Sarı-kırmızılı kulüple 2022'ye dek sözleşmesi bulunan yıldız isim için 2.5 milyon euroluk bonservis ücretinin de gözden çıkarıldığı ileri sürüldü.
17 MAÇTA 8 GOL KAYDETTİ
Galatasaray'da geldiğinden beri sakatlıkları sebebiyle istikrarlı olarak oynayamayan Falcao, bu sezon 17 maçta forma8 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.