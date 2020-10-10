İspanya'daki Survivor'a damga vuran Ivana Icardi, sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını paylaştı
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İspanya'daki Survivor'a damga vuran Ivana Icardi, sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını paylaştı

10.10.2020 10:35 | Son Güncelleme: 10.10.2020 10:51
İspanya'daki Survivor'a damga vuran Ivana Icardi, sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını paylaştı

İspanya'da Survivor yarışmasına katılan ve yarışma sırasında yaşadığı aşklarla gündeme gelen PSG'nin yıldız forveti Mauro Icardi kardeşi Ivana Icardi, ilişkisini dolu dizgin yaşamaya devam ediyor.

Survivor'da yarışmacılardan Hugo Sierra ile aşk yaşayan ancak elendikten sonra ayrılarak bir başka yarışmacı ile ilişkiye girdiği iddia edilen Icardi, yaptığından pişman olarak Sierra'ya geri dönmüş ve ikili, aşklarına kaldıkları yerden devam etmişlerdi.

İspanya'daki Survivor'a damga vuran Ivana Icardi, sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını paylaştı

ON BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Sevgilisiyle sık sık sosyal medyadan fotoğraflar paylaşan Ivana, son olarak Hugo Sierra ile öpüştüğü fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu ve kısa sürede on binlerce beğeni almayı başardı.

İspanya'daki Survivor'a damga vuran Ivana Icardi, sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını paylaştı

Temmuz ayında sevgilisiyle Mallorca'ya tatile çıkan Icardi, sonrasında Madrid'e giderek Sierra'nın oğlu Adara ile tanışmış ve eğlenceli zaman geçirmişti.

Haber Yorumları (3)
HATAY Lİ: bumu gercekten bumu yani. . . .
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YORGUN: Kendimi bir anda kasabın penceresine etlere bakan yavru kedi sandım millet aşkını paylaşıyor bizde melül melül bakiyoruz
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ZAFER: Çünkü senin ülkende aynını yapan biri olsa ahlaksız yaftasını yapıştırıyorsun. Sonrada bakıp özeniyorsunuz. Bu insanlara saldırma nedeniniz de bu açlıktan kaynaklanıyor.
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