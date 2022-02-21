İspanya'da Vedat Muriqi fırtınası! Mallorca formasıyla kendini buldu - Haberler
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İspanya'da Vedat Muriqi fırtınası! Mallorca formasıyla kendini buldu

Haberler.com, Olgun Kızıltepe - Spor
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Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe ile de sıklıkla anılan Vedat Muriqi, İspanya La Liga ekibi Mallorca'ya kiralanmıştı. Lazio'da forma giydiği süreçte beklentileri karşılayamayan Vedat Muriqi, Mallorca formasıyla son 3 maçta 3 gole direkt katkı yaptı.

La Liga'nin 25. haftasında Real Betis, Mallorca'yı 2-1 mağlup etti. Mallorca'nın Real Betis'e 2-1 mağlup olduğu maçta Vedat Muriqi takımının tek golünü kaydetti.

FIRTINA GİBİ ESİYOR

Mallorca formasıyla şu ana kadar 4 resmi maça çıkan Vedat Muriqi, ilk maçına Kral Kupası'nda çıkmıştı. Kral Kupası'nda oynanan maçta beğeni kazanan Muriqi, gol katkısı yapamasa da La Liga'da çıktığı 3 maçta da skora direkt katkı yaptı.

İspanya'da Vedat Muriqi fırtınası! Mallorca formasıyla kendini buldu

İLK 11'İN DEĞİŞMEZİ OLDU

La Liga'da oynadığı 3 maçta 2 gol ve 1 asist yapan Kosovalı golcü, Mallorca'nın ilk 11'inde kısa sürede vazgeçilmez isimlerden birisi oldu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Spor

Vedat Muriqi, Spor, Haberler

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