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İspanya'da Real Madrid şampiyonluk ipini göğüsledi

İspanya ligi La Liga'nın 37. haftasında Real Madrid, sahasında Villarreal'i 2-1 mağlup etti. Eflatun-beyazlılar, Barcelona'nın Osasuna'ya 2-1 mağlup olmasıyla bitime bir hafta kala 34. şampiyonluğunu ilan etti.

İspanya'da Real Madrid şampiyonluk ipini göğüsledi
17.07.2020 00:01 | Son Güncelleme: 17.07.2020 00:19

Real Madrid, La Liga'da şampiyonluğa ulaştı. Madrid ekibi, ligin 37. haftasında Villarreal'i 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte 86 puana ulaşan Real Madrid, ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

ŞAMPİYONLUK GOLLERİ BENZEMA'DAN GELDİ

Real Madrid'e hem galibiyeti hem şampiyonluğu getiren golleri 29 ve 77. dakikalarda Karim Benzema kaydetti. Madrid ekibinin şampiyonluk sayısı 34'e ulaşırken en yakın takipçisi Barcelona 26'da kaldı.

ŞAMPİYON, LEGANES DEPLASMANINDA OLACAK

Şampiyon Real Madrid, ligdeki son maçında kümede kalma mücadelesi veren Leganes'e konuk olurken, Barcelona ise deplasmanda Alaves ile karşı karşıya gelecek.

KUPA KOLEKSİYONERİ ZİDANE

Cezayir asıllı Fransız teknik direktör Zidane'ın 4 yılda Real Madrid'in başında kazandığı kupalar:

La Liga: 2016-17, 2019-20

Şampiyonlar Ligi: 2015–16, 2016–17, 2017–18

İspanya Süper Kupası: 2017, 2020

UEFA Süper Kupası: 2016, 2017

FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonluğu: 2016, 2017

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