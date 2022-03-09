İsmini kadrodan sildirdi! Cristiano Ronaldo, Manchester United defterini kapattı

12 yıl sonra Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo, İngiliz deviyle sezon sonunda ipleri koparmaya hazırlanıyor.

SAKATLIK BAHANESİYLE OYNAMADI

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, son olarak Manchester City'e karşı oynanan derbide Ralf Ragnick tarafından yedek bırakılacağını öğrendikten sonra kalça sakatlığını bahane ederek kadrodan adını sildiren Portekizli yıldız, takıma veda etmeye hazırlanıyor. Son antrenmanın tamamına da katılmayan Ronaldo'nun takım içinde huzursuzluk yarattığı da gelen bilgiler arasında.