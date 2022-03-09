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İsmini kadrodan sildirdi! Cristiano Ronaldo, Manchester United defterini kapattı

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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İsmini kadrodan sildirdi! Cristiano Ronaldo, Manchester United defterini kapattı

Manchester United'ın hafta sonu Manchester City karşısında 4-1 yenildiği maçta yedek olacağını öğrendikten sonra sakatlık bahanesiyle adını kadrodan sildiren Cristiano Ronaldo, İngiliz ekibine sezon sonunda veda ediyor. Portekizli yıldızın takımın son antrenmanının tamamına da katılmadığı öğrenilirken, ayrılık işlemlerinin başlatılması için menajeri Jorge Mendes'le görüştüğü belirtildi.

12 yıl sonra Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo, İngiliz deviyle sezon sonunda ipleri koparmaya hazırlanıyor.

SAKATLIK BAHANESİYLE OYNAMADI

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, son olarak Manchester City'e karşı oynanan derbide Ralf Ragnick tarafından yedek bırakılacağını öğrendikten sonra kalça sakatlığını bahane ederek kadrodan adını sildiren Portekizli yıldız, takıma veda etmeye hazırlanıyor. Son antrenmanın tamamına da katılmayan Ronaldo'nun takım içinde huzursuzluk yarattığı da gelen bilgiler arasında.

Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor

Manchester United, Cristiano Ronaldo, Spor, Haberler

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