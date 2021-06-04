İsmi Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Rebrov, Ferencvaros'tan istifa etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

İsmi Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Rebrov, Ferencvaros'tan istifa etti

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Macaristan Ligi ekiplerinden Ferencvaros ile teknik direktör Sergiy Rebrov'un yolları ayrıldı. Bir süredir adı Fenerbahçe ile geçen 47 yaşındaki hoca, köklü Macar ekibinden istifa etti. Bu veda, Rebrov'un Sarı-Lacivertliler'in başına geçeceği iddialarını iyice kuvvetlendirdi. Rebrov, Ali Koç'un basın toplantısında bahsettiği tüm kriterleri de karşılayan bir teknik adam.

Sergiy Rebrov, Ferencvaros'a veda etti. Macaristan'ın köklü ekibi ile Ukraynalı hocanın yolları ayrıldı. Hoca arayan Fenerbahçe ile ismi geçen Ukraynalı hocanın Ferencvaros'tan ayrılması, iddiaları güçlendirdi. Başkan Ali Koç, "Portekiz ve Alman ekolü düşünüyoruz ama başka ülkeden olursa da fikir değiştirdi demeyin" açıklamasında bulunmuştu.

8 KUPA KAZANDI

Ali Koç'un, "Mümkünse bir iki şampiyonluk kazanmış ve başarıya aç olmalı" dediği Rebrov, tam da bu kriterleri karşılıyor. Ukraynalı hoca, Dinamo Kiev'de iki Ukrayna şampiyonluğu, iki Ukrayna kupası, bir Ukrayna Süper Kupası ve üç Bulgar şampiyonluğu yaşadı. Favori sistemi 4-2-3-1 ve bir dönem de Fenerbahçe forması giymişti.

İsmi Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Rebrov, Ferencvaros'tan istifa etti
İsmi Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Rebrov, Ferencvaros'tan istifa etti
Fenerbahçeliler, 'Haklıydık Kazandık' etiketi ile sosyal medyayı altüst etti
Fenerbahçeliler, 'Haklıydık Kazandık' etiketi ile sosyal medyayı altüst etti
'G.Saray'dan başkasında oynamam' diyen Gomis fikrini değiştirdi: Beşiktaş ve F.Bahçe'yi geri çeviremem
"G.Saray'dan başkasında oynamam" diyen Gomis fikrini değiştirdi: Beşiktaş ve F.Bahçe'yi geri çeviremem
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları (1)
ÇINAR SARAÇ: Fenerli olarak vasıfsız Ali Koç’tan hiç birşey olmaz , seneye de ilk iki dışında kalacağımız kesin
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Oğuzhan Koç Kenan Doğulu Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ozan Tufan Merih Demiral Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsmi Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Rebrov, Ferencvaros'tan istifa etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.06.2021 16:14:15. #1.13#

title