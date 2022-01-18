İsmail Kartal kimdir? İsmail Kartal nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İsmail Kartal teknik direktör kariyeri!

İsmail Kartal kimdir? sorusu sporseverler tarafından araştırılıyor. Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Fenerbahçemizin kıymetli bir değeri olan İsmail Kartal hocamıza, özverili yaklaşımı için teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Taraftarlarımızın her zaman olduğu gibi takımımızın ve kulübümüzün yanında olacağına inanıyoruz" ifadeleri yer aldı. Peki İsmail Kartal kimdir? Hangi takımları çalıştırdı?

Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları son buldu. Sarı-Lacivertliler tecrübeli çalıştırıcı İsmail Kartal ile anlaşma sezonun geri kalan bölümü için anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıklama şekli dikkat çekti. Sezon başı göreve getirilen Portekizli teknik adam Vitor Pereira için de uzun bir metin yazılmış, Pereira ismi açıklamanın sonunda yer almıştı. Fenerbahçe, İsmail Kartal'da da aynı yaklaşımı sürdürdü.

İSMAİL KARTAL KİMDİR?

Doğum tarihi: 25 Mayıs 1961

Kaç yaşında: 60 yaşında

Boy: 1,76 m

Futbol yaşantısına Sarıyer'de başlamıştır. Daha sonra Gaziantepspor'a transfer olmuştur. İki yıl bu kulüpte oynadıktan sonra, 1983-1993 yılları arasında top koşturduğu Fenerbahçe'de 235 maç oynadı, dokuzu penaltıdan olmak üzere 15 gol attı. 1993-1994 sezonunda Denizlispor' da 32 maçta 12 gol atarak futbolculuk kariyerinin en verimli dönemini yaşamış, 1994-1995 sezonda Adanaspor'da oynadıktan sonra aktif futbolculuğu bırakmıştır.

İsmail Kartal'ın Millî takım kariyeri

İsmail Kartal, 2 kez Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımı ve 6 kez Türkiye millî futbol takımı forması olmak üzere toplam 8 kez millî formayı giymiştir.

İSMAİL KARTAL TEKNİK DİREKTÖR KARİYERİ

Fenerbahçe altyapısında çalıştıktan sonra ilk teknik direktörlük deneyimini Kardemir Karabükspor'u çalıştırarak yaptı. Daha sonra Sivasspor'un başına geçti ve Yiğidoları sezon sonu takımı 1. Lig şampiyonu yapıp tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkardı. İsmail Kartal, 2006-2007 sezonunda Mardinspor'un başında başlamış, sezon ortasında görevinden ayrılarak Malatyaspor'un başına geçmiştir. Ardından Malatyaspor'u bırakıp FB TV'de yorumculuğa başlamıştır. 2007-2008 sezonunun 18.haftasının ardından Orduspor'un başına geçti. 2008-2009 Konya Şekerspor teknik direktörlüğünü yapmıştır.

2010-2014 sezonları arasında Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak görev yaptı. 2014-2015 sezonu başında, teknik direktörlüğe getirildi. Fenerbahçe'deki teknik direktörlük kariyerinde ilk derbi galibiyetini 8. haftada deplasmanda oynandığı Beşiktaş maçını 2-0'lık skorla elde etmiştir. 11 Ekim 2015 tarihinde Süper Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile anlaşmıştır. 12 Kasım 2015 tarihinde Eskişehirspor'daki görevinden istifa etti 2017-18 sezonu başında Ankaragücü ile anlaşan Kartal sezon sonunda ligi ikinci bitirerek 6 sezon aradan sonra takımı Süper Lig'e çıkartma başarısını gösterdi.

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