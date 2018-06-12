Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Eski Öğrencisi Selçuk Şahin'i Takımda Görmek İstiyor
Spor Toto Süper Lige yükselen Ankaragücü'nde teknik direktör İsmail Kartal, Göztepe'den ayrılan eski öğrencisi Selçuk Şahin'i takımda görmek istiyor.
Spor Toto Süper Lige yükselen Ankaragücü'nde teknik direktör İsmail Kartal, Göztepe'den ayrılan tecrübeli futbolcu Selçuk Şahin'i transfer etmek istiyor.
"SANA İHTİYACIMIZ VAR"
İsmail Kartal, Göztepe'den ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşmayana selçuk Şahin2i arayarak, "Yeni bir ekibiz ve senin gibi tecrübeli futbolculara ihtiyacımız var" dediği öğrenildi.
SELÇUK ŞAHİN, ANKARAGÜCÜ'NDE OYNAMAYA SICAK BAKIYOR
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra İsviçre ekibi Wil 1900'e transfer olan oradan da Ankara temsilcisi Gençlerbirliği'nin yolunu tutan Selçuk Şahin'in yeniden bir Ankara temsilcisinde futbol oynamaya sıcak baktığı belirtildi.
GÖZTEPE'DE 26 MAÇTA FORMA GİYDİ
Tecrübeli futbolcu, 2017-2018 sezonunda gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan İzmir ekibinde 27 maçta forma giydi. Sarı-kırmızılı takıma 2 gollük katkı saylayan Şahin, 6 kez de sarı kartla cezalandırıldı.
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ankaragücüne bu futbolcumu yakışır şimdi. Ya bi gidin allahın seversen. Hoca fenerli diye ne oynadığı belli olmayan vasat bir topçuyu istese dahi yönetim inşallah onay vermez bu transfereCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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teneke futbolcunun nesi bomba anlamadım . adamın hiçbir başarısı yok .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır