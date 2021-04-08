İsmail Çokçalış'ın ön çapraz bağları koptu
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İsmail Çokçalış'ın ön çapraz bağları koptu

Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL - Haberler | Spor
İsmail Çokçalış'ın ön çapraz bağları koptu

Bursaspor'un genç oyuncusu İsmail Çokçalış'ın ön çapraz bağları koptu.

Bursaspor'un genç oyuncusu İsmail Çokçalış'ın ön çapraz bağları koptu. Çokçalış'ın en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

TFF 1'inci Lig'de Bursaspor'un sahasında oynadığı Altay karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen İsmail Çokçalış'tan kötü haber geldi. 21 yaşındaki oyuncunun ön çapraz bağlarının koptuğu ve en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Genç oyuncu, yakın süreçte ameliyat olacak.

Bu sezon ligde 25 maçta forma giyerek takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan genç oyuncu, 1 gol atarken 3 asist kaydetti. Altay maçında ünlü menajer Oliver Fischer tarafından tribünden takip edilen Çokçalış, Bundesliga ekiplerinin yanı sıra Süper Lig'den de birçok takımın transfer listesinde yer alıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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