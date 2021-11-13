İsmail Çipe, Fatih Terim'i çılgına çevirdi! Hemen oyundan çıkarıp tesis binasına yolladı
Milli arada Bursaspor'la hazırlık maçı yapan Galatasaray, rakibini 5-2 mağlup etti. Karşılaşmada sarı-kırmızılıların kalesini koruyan İsmail Çipe'nin ilk yarıda yediği hatalı gol teknik direktör Fatih Terim'i çılgına çevirdi. Kulübeye hemen değişiklik işareti yapan deneyimli hoca, ikinci yarıya başlarken İsmail Çipe'yi çıkararak tesis binasına yollarken yerine Fatih Öztürk'ü aldı.
Galatasaray milli arada Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 5-2 kazanırken ilk yarıda yenen gol teknik direktör Fatih Terim'i çok sinirlendirdi.
İLK YARININ BİTMESİYLE SAHAYA İNDİ
Sarı-kırmızılıların kalesini koruyan İsmail Çipe'nin ilk yarıda yediği hatalı gol sonrası Fatih Terim sinirden çılgına döndü. Kulübeye hemen değişiklik işareti yapan deneyimli hoca, ilk 45 dakikayı bitiren düdüğün çalmasıyla sahaya indi. Kaleci antrönrüne yapılan hatayı anlatan Terim, İsmail Çipe'yi de tesis binasına yolladı.
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