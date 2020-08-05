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115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 115 işlenmiş tarım ürünü için yüzde 4,3 ile yüzde 20 arasında değişen oranlarda ilave gümrük vergisi getirildi.

05.08.2020 10:41 | Son Güncelleme: 05.08.2020 11:23

İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Paraguay çayı, kakao içermeyen şeker mamulleri, çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları, makarnalar, ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçilik mamulleri, hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda mamulleri, mayalar ve malttan üretilen biraları kapsayacak şekilde 115 işlenmiş tarım ürünü pozisyonundaki ürün için ek gümrük vergisi uygulanacak.

KARAR 15 GÜN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Bu ürünlere, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülke menşeli olanlar hariç, yüzde 4,3 ile yüzde 20 arasında değişen oranlarda ilave gümrük vergileri konulacak. Karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

YERLİ ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ İÇİN DÜZENLEMEYE GİDİLDİ

Öte yandan, Resmi Gazete'de yayımlanan bir başka İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yerli üretimin korunması ve desteklenmesi amacıyla sarımsak, ceviz, muz, çay, çerezlik ve yağlık ayçiçeği ithalatında uygulanan gümrük vergilerinde artış yapılmadan daha etkin uygulanmasını tesis edecek düzenlemeye gidildi. Buna göre, söz konusu ürünlerin gümrük vergisinin bir kısmı nispi, daha yüksek kısmı ise maktu olarak uygulanacak. Karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi

Kaynak: AA

Haber Yorumları (12)
MHMTFDN: Adam yerli üretimi ve ürünü teşvik için ithalata zam yapılmış yerli çiftçi kazansın diye embessiler iyi okuyun
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YA SABIR: BİR AKPARTİLİ OLARAK EKONOMİ ALT ÜST BUNU KABUL EDİYORUM.
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TAHTAKURUSU: bir şey söyleyim mi? Bu ülkeyi ayakta tutan özel sektör, köylü ve devlete tabi olmayan çalışanlardır. Yani halk, millet devlet için var. Şu an ceplerimizdeki paranın 40 dan fazlası devletin. Daha üstüne vergi geliyor. Bu ülkenin milletvekilleri , bakanları '' gerçekten beni temsil ediyorlarsa'' ''bu yola baş koyduk, halk için buradayız'' diyorlarsa asgari ücret almalılar. Ben vekil 20 bin maaş alsın soförü 9 bin maaş alsın diye sabah akşam çalışıyorum çünkü.
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