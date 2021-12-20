İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altının yönünü bu hafta açıklanacak ABD büyüme verisi belirleyecek

Dolar kurundaki artışa paralel olarak hareket eden altının gram fiyatı bin lirayı aştı. Ons altın yatay bazlı seyrini sürdürürken, gram altında dolar bazlı yükseliş devam ediyor. Gram altın bugün itibarıyla 1.027 lirayla rekor yeniledi.

İSLAM MEMİŞ ALTIN YATIRIMCISINI UYARDI

Yatırımcılar ise "Altın almalı mıyım, almamalı mıyım?" sorusunun yanıtını arıyor. Birçok kişi yatırım konusunda ne yapacağını bilemezken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcısı için hayati uyarılarda bulundu.

ABD BÜYÜME VERİSİ ALTININ YÖNÜNÜ BELİRLEYECEK

TGRT Haber'in konuğu olan Memiş, ons altının dünya genelinde yatay ve sakin bir seyirde olduğunu söyledi. Ons altının 1.780-1.815 dolar aralığında seyrettiğini belirten Memiş, "Bu hafta ABD'deki büyüme verisini yakından takip edeceğiz. Büyüme verisi düşük gelirse ons altında tekrar 1.835 dolara kadar bir toparlanma öngörüyorum. Gram tarafındaki yükselişler zaten malum. Ancak ons tarafındaki toparlanma ABD'de açıklanacak büyüme verisinden sonra daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

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