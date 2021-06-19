İslam Memiş, düşüşten korkup elindeki altını satmayı düşünenleri uyardı: Acele etmeyin
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İslam Memiş, düşüşten korkup elindeki altını satmayı düşünenleri uyardı: Acele etmeyin

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Altındaki fiyat gelişmelerini değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yılın 2. veya 3. çeyreğinde gramın 600 liraları görebileceğini söyledi. Şu anda yaşanan düşüşten korkup elindeki altınları satmayı düşünenlere de seslenen Memiş, "Acele etmeyin" uyarısında bulundu.

Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılar için önemli değerlendirmelerde bulundu. Memiş, altının 500 liranın altına düşmesini alım fırsatı olarak değerlendirdi.

GRAMDA 600 LİRAYI İŞARET ETTİ

"Dolar tarafında 2-3 ay boyunca 8,30-8,80 geniş bant aralığında dalgalanan bir fiyatlama görebiliriz" diyen Memiş, "Bu da gram altın fiyatında dip seviyesi olarak 488, zirve seviyesi olarak ise 560 hatta yılın 2. veya 3. çeyreğinde bu yükselişlerin 600 lira seviyesine kadar devam edebileceğini görebiliriz" şeklinde konuştu.

ONS ALTINDA HEDEF 2.200 DOLAR

Ons altında 1.845 ve altındaki rakamların yatırımcısına iyi alım fırsatları sunduğunu söyleyen Memiş, "Ons altında yıl sonuna kadar 1.960 dolar ve devamında 2.100, 2.200 dolar seviyelerini takip edeceğim." dedi.

"SATIŞ İÇİN ACELE ETMEYİN"

Şu an doların diri duruşundan dolayı gram tarafından çok büyük bir düşüş beklemediğini belirten Memiş, hedefin 600 lira olduğunu söyledi. Elinde altın olanlara da seslenen Memiş, "Satış için çok aceleme etmemek lazım" dedi.

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İslam Memiş, düşüşten korkup elindeki altını satmayı düşünenleri uyardı: Acele etmeyin
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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