İskoçya'da Celtic hegemonyası son buldu! Rangers, 10 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı
İskoçya Ligi'nde Steven Gerrard'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Rangers, bitime 6 maç kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu şampiyonlukla Rangers, İskoçya Ligi'nde Celtic'in 9 yıllık şampiyonluk ambargosunu noktaladı. Glasgow ekibi, 2011 yılının ardından ilk kez İskoçya Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.
İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers, bitime 6 maç kala şampiyonluğunu ilan etti. Ligde son 9 sezonun şampiyonu Celtic, Dundee United ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak puanını 68'e yükseltti. Bu sonuçla, 88 puanlı lider Rangers bitime 6 maç kala Celtic'in 20 puan önünde yer alarak şampiyonluğu garantiledi.
10 SENE SONRA İLK KEZ BAŞARDILAR
Steven Gerrard'ın teknik direktörlüğündeki Glasgow ekibi, 2011 yılının ardından ilk kez İskoçya Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya