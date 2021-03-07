İskoçya'da Celtic hegemonyası son buldu! Rangers, 10 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı
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İskoçya'da Celtic hegemonyası son buldu! Rangers, 10 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı

07.03.2021 17:09 | Son Güncelleme: 07.03.2021 17:31

İskoçya Ligi'nde Steven Gerrard'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Rangers, bitime 6 maç kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu şampiyonlukla Rangers, İskoçya Ligi'nde Celtic'in 9 yıllık şampiyonluk ambargosunu noktaladı. Glasgow ekibi, 2011 yılının ardından ilk kez İskoçya Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers, bitime 6 maç kala şampiyonluğunu ilan etti. Ligde son 9 sezonun şampiyonu Celtic, Dundee United ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak puanını 68'e yükseltti. Bu sonuçla, 88 puanlı lider Rangers bitime 6 maç kala Celtic'in 20 puan önünde yer alarak şampiyonluğu garantiledi.

İskoçya'da Celtic ambargosu yıkıldı! Rangers, 10 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı

10 SENE SONRA İLK KEZ BAŞARDILAR

Steven Gerrard'ın teknik direktörlüğündeki Glasgow ekibi, 2011 yılının ardından ilk kez İskoçya Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

İskoçya'da Celtic hegemonyası son buldu! Rangers, 10 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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